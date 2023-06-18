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Возросло число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС

Возросло число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС Вследствие подрыва Каховской ГЭС в настоящее время уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.
Другие страны
18 июня 2023 г. 00:48
Возросло число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в настоящее время уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД Украины.

"Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и двое – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек", - отметили в министерстве.

По состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1 300 домов. Из них 1274 – на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.

Всего с этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных людей.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Вследствие этого были подтоплены населенные пункты, а природе нанесен непоправимый ущерб.

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