Возросло число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в настоящее время уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в настоящее время уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

Как передает Report , об этом сообщили в МВД Украины.

"Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и двое – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек", - отметили в министерстве.

По состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1 300 домов. Из них 1274 – на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.

Всего с этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных людей.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Вследствие этого были подтоплены населенные пункты, а природе нанесен непоправимый ущерб.