Возросло число погибших при стрельбе в американской церкви

Число погибших в результате вооруженного нападения на церковь в американском штате Алабама возросло до трех человек.

Число погибших в результате вооруженного нападения на церковь в американском штате Алабама возросло до трех человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полицейское управление Веставии-Хиллз отмечает, что и третий пострадавший скончался от огнестрельных ранений в епископской церкви Святого Стефана.

Неизвестный 71-летний мужчина открыл огонь на ужине, в котором присутствовали члены церкви, ранив трех человек.

По предварительным данным, один из участников ужина не позволил преступнику стрелять по другим людям и передал его полиции.

Ранее отмечалось, что двое из расстрелянных скончались, еще один получил ранения и доставлен был в больницу.