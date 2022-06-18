Возросло число погибших при стрельбе в американской церкви

Число погибших в результате вооруженного нападения на церковь в американском штате Алабама возросло до трех человек.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полицейское управление Веставии-Хиллз отмечает, что и третий пострадавший скончался от огнестрельных ранений в епископской церкви Святого Стефана.
Неизвестный 71-летний мужчина открыл огонь на ужине, в котором присутствовали члены церкви, ранив трех человек.
По предварительным данным, один из участников ужина не позволил преступнику стрелять по другим людям и передал его полиции.
Ранее отмечалось, что двое из расстрелянных скончались, еще один получил ранения и доставлен был в больницу.