Возросло число погибших при опрокидывании лодки в Китае - ОБНОВЛЕНО

Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу.

Как передаёт Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, судно с 29 пассажирами на борту опрокинулось в четверг, 23 мая, вечером на реке Бэйпаньцзян.

Сообщается, на данный момент удалось спасти 11 человек, десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести.

Полиция уже задержала владельца судна. Поисково-спасительные работы продолжаются.

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Не менее пяти человек погибли, еще 13 пропали без вести после опрокидывания лодки на юге Китая.

Как передаёт Report со ссылкой на Центральное телевидение КНР, инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая.

По предварительной информации, всего в лодке находилось 29 человек, 11 человек были спасены, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Остальных пассажиров ищут спасатели, причины произошедшего выясняются.