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Возросло число погибших из-за сильной бури в Испании

Возросло число погибших из-за сильной бури в Испании По меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями.
Другие страны
10 января 2021 г. 00:41
Возросло число погибших из-за сильной бури в Испании

По меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть Испании бури, которая сопровождается снегопадами, сильными порывами ветра и дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос.

Глава ведомства выразил свои соболезнования "членам семей и друзьям четырех жертв" бури.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Из-за стихии сильно пострадал Мадрид, где высота снежного покрова превышала 50 см. Из-за снегопада с пятницы парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, на некоторых участках приостановлено железнодорожное движение, в городе не ходят автобусы. Столичная воздушная гавань не возобновит работу минимум до второй половины дня воскресенья.

Власти Испании назвали данную бурю самой сильной за последние 50 лет. Правительство королевства также призвало жителей оставаться дома.

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