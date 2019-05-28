Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании возросло до 10

Число кандидатов на пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны возросло до 10.

Об этом стало известно после того, как в борьбу за пост главы правительства включился заместитель министра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус, заявивший о своих намерениях в интервью газете The Sun, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, кампания по выборам нового лидера не может строиться вокруг "одних и тех же старых лиц, израненных войнами, которые раскололи партию тори за последние три года".

"Я полагаю, что являюсь новым лицом со свежими идеями из [числа представителей] нового и талантливого поколения", - заявил Малтхаус.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили девять политиков-тори. Это считающийся фаворитом экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, а также глава МВД королевства Саджид Джавид. Еще несколько видных представителей партии рассматривают возможность выставить свои кандидатуры.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.