Возраст картин Рембрандта вычислили по долям изотопов свинца в их белилах

Нидерландские химики обнаружили, что точный возраст картин Рембрандта, его учеников и многих других нидерландских живописцев XVII века можно вычислить по долям стабильных изотопов свинца в их белилах. Это позволяет отличать реальные работы от подделок.

Нидерландские химики обнаружили, что точный возраст картин Рембрандта, его учеников и многих других нидерландских живописцев XVII века можно вычислить по долям стабильных изотопов свинца в их белилах. Это позволяет отличать реальные работы от подделок.

Как передает Report, об этом пишут ученые в статье в журнале Science Advances .

"Мы проанализировали изотопный состав белил в 77 картинах, которые были написаны известными нидерландскими живописцами XVII века. Этот анализ раскрыл интересную закономерность, связывающую доли изотопов свинца и то, в какое время были написаны эти картины", - отмечают исследователи.

Группа нидерландских химиков под руководством Паоло д'Импорцано, научного сотрудника Амстердамского свободного университета, открыла необычную особенность химического состава красок XVII века, которая позволяет очень точно определять то, в какое время были написаны картины Рембрандта, его учеников и современников.

Изначально ученых просто интересовал состав свинцовых белил, которые использовали художники до начала XX века, когда появились менее токсичные белые краски на базе титана и цинка. Раскрытие изотопного и химического состава свинцовых белил, как объясняют исследователи, позволило бы им определить то, где и как изготовлялись эти краски, что важно для реставрации картин и определения их подлинности.

Для получения этих сведений химики заручились поддержкой хранителей Маурицхейса, королевской галереи в Гааге, которые согласились предоставить ученым доступ к 77 работам Рембрандта и 26 других известных нидерландских живописцев XVII века. Ученые взяли небольшие пробы белил с этих работ и определили их химический и изотопный состав.

Когда химики сравнили эти замеры между собой, они раскрыли закономерность, которая была связана с долями четырех стабильных изотопов свинца. Их пропорция в белилах была одинаковой для картин всех художников, написанных в один период времени, но сильно различалась для работ из разных исторических периодов. Это позволяет очень точно определять время, когда были написаны те или иные работы Рембрандта и прочих творцов "золотого века" нидерландской живописи.

Большие различия в долях изотопов свинца, как предполагают ученые, были обусловлены тем, что свинцовое сырье для производства белил добывалось не в Нидерландах, а завозилось преимущественно из Англии и Венеции. За весь XVII век в Европе произошло несколько крупных войн, в ходе которых Англия и Нидерланды оказывались в противоборствующих коалициях.

В частности, один из эпизодов резкого изменения состава белил, случившийся в 1642-1647 годах, совпадает по времени с началом Гражданской войны в Англии, а другие изотопные сдвиги, произошедшие в 1670 годах, - с третьей Англо-Нидерландской и Французско-Нидерландской войнами. Аналогичные вариации в составе белил могут быть характерны и для картин художников из других европейских стран, отметили химики.