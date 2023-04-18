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Вознаграждение Цукерберга в 2022 году превысило $27 млн за счет авиарасходов

Вознаграждение Цукерберга в 2022 году превысило $27 млн за счет авиарасходов Общий размер вознаграждения основателя и гендиректора американской Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марка Цукерберга в 2022 году вырос на 1% и превысил $27 млн, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по
Другие страны
18 апреля 2023 г. 19:10
Вознаграждение Цукерберга в 2022 году превысило $27 млн за счет авиарасходов

Общий размер вознаграждения основателя и гендиректора американской Meta Platforms Марка Цукерберга в 2022 году вырос на 1% и превысил 27 млн долларов США, согласно сообщению компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", компенсация Цукерберга составила 27,11 млн долларов против 26,82 млн в 2021 году. Как и годом ранее, он не получил бонусных выплат и акций, а его зарплата осталась на уровне 1 доллара.

Рост общего показателя связан с увеличением прочих выплат, обусловленным, в том числе, повышением расходов на частный авиатранспорт до 2,28 млн долларов с 1,63 млн долларов. Расходы на личную охрану составили 14,82 млн долларов по сравнению с 15,2 млн годом ранее.

Медианный уровень вознаграждения сотрудников Meta, за исключением Цукерберга, вырос до 296,3 тыс. доллара с 292,8 тыс.

С начала года капитализация компании взлетела на 81,9%. Рынок оценивает Meta примерно в 574,3 млрд долларов США.

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