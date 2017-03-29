Лавров: Возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Национальный интерес" (National interest).

"Что касается вопроса о том, можем ли мы возобновить сотрудничество: да, такая возможность есть", - заявил Лавров.

Он также отметил, что "президент Дональд Трамп заявил, что борьба с терроризмом является для него первоочередной задачей во внешней политике, и это, на мой взгляд, совершенно логично. Уверен, мы будем придерживаться того же подхода".