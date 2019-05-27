Вучич: возможное компромиссное решение по Косову будет вынесено на референдум

Компромиссное решение по вопросу Косова и Метохии, если таковое появится, будет вынесено на референдум.

Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к Народной Скупщине (парламенту) страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Если албанцы отменят торговые пошлины, мы начнем диалог, чтобы попробовать найти компромиссное решение. Если оно случайно найдется, а я скептик по этому вопросу, то мы выйдем к парламенту и к народу, чтобы они высказали свое мнение. В отличие от некоторых стран ЕС, для нас решение народа будет решающим, а не так, что референдум прошел, но он никого не волнует. Будет не как решат политические элиты, у нас будет, как решит народ", - подчеркнул Вучич.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали некое компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Предложения "поделить" сербский автономный край Косово и Метохию по национальному признаку, то есть оставить районы, захваченные косоварами, албанцам, а север Косова, где еще сохранилось сербское население, закрепить за сербами, высказывалось и ранее. Однако в Приштине в ответ на такие предложения требовали территориального подхода не только к Косову, но и к остальным территориям Сербии, включая пограничные с краем южные сербские муниципалитеты, где албанцы составляют значительную долю населения.