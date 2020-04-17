​Возможна эвакуация правительства Белого дома из Вашингтона

Белый дом https://report.az/storage/news/07f48e53a60c2559af19f604820dc8fe/07a5865a-2ef3-42ef-a0d5-911af7f5cdae_292.jpg

Власти США в связи с эпидемией коронавируса мобилизовали спецподразделение, в задачу которого среди прочего входит возможная эвакуация правительства из Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Newsweek.

Как пишет издание, объединенный специальный отряд столичного региона (JTF-NCR) в составе 10 тысяч силовиков был сформирован 16 марта. Кроме защиты столицы США от возможного противника во всех направлениях отряд должен быть готов перебросить в безопасное место не только Белый дом, но и другие ключевые ведомства.

В материале говорится, что специальный корпус уже усилен вертолетами Blackhawk 106-го авиационного батальона, специально предназначенными для эвакуации. Офицеры этого подразделения подтвердили, что изучают комплексный план экстренной эвакуации (JEEP), который касается руководства Пентагона. Процедура эвакуации гражданских лидеров описана в дополнительном протоколе Atlas, кроме которого существуют другие секретные сценарии.

Ранее мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила срок режима чрезвычайного положения еще на один месяц в связи с растущим количеством случаев коронавирусной инфекции. Существуют опасения, что вспышка коронавируса в Вашингтоне примет масштабы, которое сделает невозможным нормальное функционирование правительства.