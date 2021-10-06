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Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль

Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина.
Другие страны
6 октября 2021 г. 03:16
Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль

Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции Капитолия.

Отмечается, что сотрудники одного из подразделений капитолийской полиции извлекли мужчину из внедорожника.

"Он взят под стражу", - подчеркнули в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее американские СМИ писали, что службы безопасности провели "контролируемый взрыв" подозрительной машины рядом со зданием Верховного суда Соединенных Штатов.

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