Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль

Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина.

Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении, размещенном в Twitter полиции Капитолия.

Отмечается, что сотрудники одного из подразделений капитолийской полиции извлекли мужчину из внедорожника.

"Он взят под стражу", - подчеркнули в правоохранительных органах.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее американские СМИ писали, что службы безопасности провели "контролируемый взрыв" подозрительной машины рядом со зданием Верховного суда Соединенных Штатов.