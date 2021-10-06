Возле здания Верховного суда США подорвали автомобиль

Возле здания Верховного суда США в Вашингтоне был задержан подозрительный мужчина.
Как передает Report, об этом сказано в сообщении, размещенном в
Отмечается, что сотрудники одного из подразделений капитолийской полиции извлекли мужчину из внедорожника.
"Он взят под стражу", - подчеркнули в правоохранительных органах.
В полиции отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее американские СМИ писали, что службы безопасности провели "контролируемый взрыв" подозрительной машины рядом со зданием Верховного суда Соединенных Штатов.