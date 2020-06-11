​Возле посольства США в Багдаде упала ракета

Ракета упала в "зеленой зоне" в центре иракской столицы Багдада вблизи посольства США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом источник в органах безопасности Ирака.

"Недавно прогремел взрыв в "зеленой зоне" в результате падения ракеты вблизи американского посольства внутри "зоны". Сирены прозвучали в "зеленой зоне", - сказал собеседник агентства.

О жертвах и материальном ущербе не сообщается.

Иракские органы безопасности сообщили в Twitter, что ракета была выпущена неподалеку от Народного стадиона, расположенного к востоку от "зеленой зоны".

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.