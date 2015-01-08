Возле мечети во Франции произошел взрыв

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В ресторане неподалеку от мечети в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке Франции произошел взрыв, сообщает Report cо ссылкой на Euronews.

По информации прокуратуры Франции, в результате взрыва никто не пострадал.

Других подробностей инцидента не сообщается.

Напомним, накануне утром трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция сатирического журнала "Charlie Hebdo" в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям. В результате 12 человек погибли, 10 получили ранения.

Также сегодня утром на юге Парижа мужчина открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский был тяжело ранен.