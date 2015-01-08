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    Возле мечети во Франции произошел взрыв

    По информации прокуратуры Франции, в результате взрыва никто не пострадал

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В ресторане неподалеку от мечети в городе Вильфранш-сюр-Сон на востоке Франции произошел взрыв, сообщает Report cо ссылкой на Euronews. 

    По информации прокуратуры Франции, в результате взрыва никто не пострадал. 

    Других подробностей инцидента не сообщается.

    Напомним, накануне утром трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция сатирического журнала  "Charlie Hebdo" в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по находившимся там людям. В результате 12 человек погибли, 10 получили ранения. 

    Также сегодня утром на юге Парижа мужчина открыл огонь по полицейским. В результате один полицейский был тяжело ранен. 

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