Возле Камчатки произошло два землетрясения

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Два землетрясения зарегистрированы минувшей ночью возле Камчатки.

Как передает Report, об этом сoобщили агентству "Интерфакс" на сейсмостанции "Петропавловск".

Первое магнитудой 4,6 произошло в понедельник в 21:45 по камчатскому времени с эпицентром возле Командорских островов в 716 км севернее Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение магнитудой 4 зафиксировано во вторник в 00:38 по камчатскому времени, эпицентр находился в море в районе мыса Кроноцкий (восточное побережье Камчатки) в 356 км севернее Петропавловска-Камчатского.

Тревога цунами не объявлялась.