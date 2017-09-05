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    Возле Камчатки произошло два землетрясения

    Тревога цунами не объявлялась

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Два землетрясения зарегистрированы минувшей ночью возле Камчатки.

    Как передает Report, об этом сoобщили агентству "Интерфакс" на сейсмостанции "Петропавловск".

    Первое магнитудой 4,6 произошло в понедельник в 21:45 по камчатскому времени с эпицентром возле Командорских островов в 716 км севернее Петропавловска-Камчатского.

    Второе землетрясение магнитудой 4 зафиксировано во вторник в 00:38 по камчатскому времени, эпицентр находился в море в районе мыса Кроноцкий (восточное побережье Камчатки) в 356 км севернее Петропавловска-Камчатского.

    Тревога цунами не объявлялась.

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