Возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Один человек ранен в результате инцидента со стрельбой у Белого дома. Как передает Report, об этом сообщила в своей электронной версии газета The Washington Post.

По ее данным, пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии.

Человек, который приблизился к рабочей резиденции президента США с оружием, был ранен охраной Белого дома, сообщил телеканал BNO News.

Согласно его информации, подозреваемый подошел к пропускному пункту, где дежурила Секретная служба, и стал размахивать оружием. Сотрудник охраны выстрелил в него, пуля попала в брюшную полость, после чего раненый был госпитализирован.

Президента США Барака Обамы в данный момент в Белом доме нет, однако там находится вице-президент Джозеф Байден. На крыше Белого дома выставлены снайперы, однако, как уточняют местные СМИ, ситуация уже находится под контролем силовых служб.