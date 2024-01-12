Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену

Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, активисты, собравшиеся возле Белого дома, требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена.

Активисты, несмотря на позднее время, скандируют лозунги, многие пришли с флагами Палестины и плакатами.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.