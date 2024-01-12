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Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену

Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.
Другие страны
12 января 2024 г. 08:10
Возле Белого дома бастуют десятки активистов после ударов США по Йемену

Десятки активистов собрались на протестную акцию после ударов США и Великобритании по хуситам в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, активисты, собравшиеся возле Белого дома, требуют от США остановить конфликты на Ближнем Востоке. К призывам к прекращению огня в Газе добавился еще один - убрать руки прочь от Йемена.

Активисты, несмотря на позднее время, скандируют лозунги, многие пришли с флагами Палестины и плакатами.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.

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Версия на английском языке Anti-war activists in New York City, Washington protest US, UK strikes in Yemen
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton və Nyu-Yorkda ABŞ və Britaniyanın Yəməndəki əməliyyatının əleyhinə aksiya keçirilir

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