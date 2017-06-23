Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Сирии одного из ключевых финансистов ИГ

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/Возглавляемая США коалиция ликвидировала в Сирии одного из ключевых финансистов террористической группировки ИГ Фавваза Мухаммеда Джубейра ар-Рауи, который помогал переводить исламистам средства для организации террористических атак.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении штаба коалиционных сил.

По его сведениям, ар-Рауи, "уроженец Сирии и опытный финансист террористов, переводил миллионы долларов для совершения террористических атак". Он владел несколькими пунктами обмена валюты в Абу-Камале на востоке Сирии близ границы с Ираком.

Пособник террористов был уничтожен 16 июня в результате авиаудара.