Возглавляемая Авигдором Либерманом партия присоединилась к правящей коалиции

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Партия "Наш дом Израиль" подписала соглашение о присоединении к правящей коалиции и участии в работе кабинета, где ее лидер Авигдор Либерман займет пост министра обороны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, местное телевидение показало в прямом эфире церемонию, на которой присутствовал Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Бумаги, фиксирующие условия участия НДИ в коалиции, поступят на утверждение в Кнессете. Как ожидается, на следующей неделе Либерман займет свою новую должность.

Отметим, что уроженец Молдавии возглавлял МИД в двух правительствах Нетаньяху подряд, но после выборов 2015 года перешел в оппозицию.