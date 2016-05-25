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    Возглавляемая Авигдором Либерманом партия присоединилась к правящей коалиции

    А.Либерман займет пост министра обороны

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Партия "Наш дом Израиль" подписала соглашение о присоединении к правящей коалиции и участии в работе кабинета, где ее лидер Авигдор Либерман займет пост министра обороны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, местное телевидение показало в прямом эфире церемонию, на которой присутствовал Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

    Бумаги, фиксирующие условия участия НДИ в коалиции, поступят на утверждение в Кнессете. Как ожидается, на следующей неделе Либерман займет свою новую должность.

    Отметим, что уроженец Молдавии возглавлял МИД в двух правительствах Нетаньяху подряд, но после выборов 2015 года перешел в оппозицию.

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