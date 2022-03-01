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Воздушные силы Украины уничтожили 5 российских истребителей

Воздушные силы Украины уничтожили 5 российских истребителей За прошедшие сутки воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 5 российских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и сбили крылатую ракету.
Другие страны
1 марта 2022 г. 08:43
Воздушные силы Украины уничтожили 5 российских истребителей
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За прошедшие сутки воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 5 российских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и сбили крылатую ракету.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что войска РФ понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил.

Во время авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

Возле Киева зенитный ракетный комплекс "Бук" М-1 сбил крылатую ракету и вертолет.

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Версия на английском языке Ukraine Air Forces terminate Russia's 5 fighter jets
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu bir gecədə Ukraynada 5 qırıcı itirib

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