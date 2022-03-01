Воздушные силы Украины уничтожили 5 российских истребителей

За прошедшие сутки воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 5 российских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и сбили крылатую ракету.

За прошедшие сутки воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили 5 российских истребителей, колонны бронированной техники, колонну с горючим, ЗРК, вертолет и сбили крылатую ракету.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

Отмечается, что войска РФ понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников Воздушных сил.

Во время авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.

Возле Киева зенитный ракетный комплекс "Бук" М-1 сбил крылатую ракету и вертолет.