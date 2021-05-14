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Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа

Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют в настоящее время сектор Газа.
Другие страны
14 мая 2021 г. 02:51
Воздушные и наземные силы армии обороны Израиля начали атаку в секторе Газа

Воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют в настоящее время сектор Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Воздушные и наземные войска ЦАХАЛ в настоящее время атакуют сектор Газа", - говорится в заявлении военных.

Истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду складов с оружием в секторе Газа, принадлежащим движению ХАМАС.

"Ранее сегодня истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удар по нескольким зданиям, где хранилось оружие, принадлежащее террористической организации ХАМАС и "Исламскому джихаду", - говорится в заявлении ЦАХАЛ. Как указывают военные, один из пораженных складов находился в резиденции сотрудника военно-морского подразделения движения.

За последний час наблюдательные подразделения армии Израиля заметили и нанесли удары по двум отрядам, вооруженным противотанковыми ракетами. За последние сутки в общей сложности атаковали семь противотанковых отрядов.

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