О нас

Воздушное пространство ФРГ частично закроют в июне из-за учений НАТО

Воздушное пространство ФРГ частично закроют в июне из-за учений НАТО Воздушное пространство Германии будет частично закрыто в начале лета в связи с масштабными военными учениями НАТО, которые пройдут с 12 по 23 июня.
Другие страны
31 марта 2023 г. 23:39
Воздушное пространство ФРГ частично закроют в июне из-за учений НАТО

Воздушное пространство Германии будет частично закрыто в начале лета в связи с масштабными военными учениями НАТО, которые пройдут с 12 по 23 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Берлине сообщил генеральный директор Федеральной ассоциации авиационной промышленности ФРГ Матиас фон Рандов.

"Согласно текущим планам НАТО и ВВС, воздушное пространство Германии будет частично закрыто", - сказал фон Рандов. При этом он предупредил, что пассажирам придется столкнуться с серьезными проблемами с авиасообщением. Однако влияние учений Air Defender на и без того перегруженное воздушное пространство Германии, по его словам, должно быть уменьшено. Для этого соответствующие министерства и Управление воздушного движения ФРГ будут находиться в тесном контакте.

Эксперты прогнозируют, что определенные части воздушного пространства Германии будут перекрыты на несколько часов. Авиакомпании, считают они, вероятно, прежде всего будут стремиться к тому, чтобы по-прежнему иметь возможность выполнять рейсы, которые приносят наибольшую прибыль, в частности трансатлантические.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах
В НАТО запретили сотрудникам использовать TikTok на служебных устройствах
31 марта 2023 г. 23:07
Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины
Словакия планирует увеличить производство боеприпасов для Украины
31 марта 2023 г. 22:55
Шольц: конфликт в Украине может продлиться до 2027 года
Шольц: конфликт в Украине может продлиться до 2027 года
31 марта 2023 г. 21:57
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,7
31 марта 2023 г. 21:28
США продлили экспортные ограничения в отношении Аэрофлота на 180 дней
США продлили экспортные ограничения в отношении "Аэрофлота" на 180 дней
31 марта 2023 г. 20:55
Экоактивисты в Гамбурге разлили на мост масло и перекрыли дорогу перед приездом Карла III
Экоактивисты в Гамбурге разлили на мост масло и перекрыли дорогу перед приездом Карла III
31 марта 2023 г. 20:27
Эстония предложила расторгнуть Основополагающий акт Россия-НАТО
Эстония предложила расторгнуть Основополагающий акт Россия-НАТО
31 марта 2023 г. 19:45
СМИ: Табачную продукцию на десятки миллионов долларов контрабандным путем ввозили в Европу через Украину
СМИ: Табачную продукцию на десятки миллионов долларов контрабандным путем ввозили в Европу через Украину
31 марта 2023 г. 19:35
Трамп заявит о своей невиновности в суде
Трамп заявит о своей невиновности в суде
31 марта 2023 г. 18:00
Во Франции женщина предстанет перед судом по обвинению в оскорблении президента
Во Франции женщина предстанет перед судом по обвинению в оскорблении президента
31 марта 2023 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi