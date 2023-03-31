Воздушное пространство ФРГ частично закроют в июне из-за учений НАТО

Воздушное пространство Германии будет частично закрыто в начале лета в связи с масштабными военными учениями НАТО, которые пройдут с 12 по 23 июня.

Воздушное пространство Германии будет частично закрыто в начале лета в связи с масштабными военными учениями НАТО, которые пройдут с 12 по 23 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в Берлине сообщил генеральный директор Федеральной ассоциации авиационной промышленности ФРГ Матиас фон Рандов.

"Согласно текущим планам НАТО и ВВС, воздушное пространство Германии будет частично закрыто", - сказал фон Рандов. При этом он предупредил, что пассажирам придется столкнуться с серьезными проблемами с авиасообщением. Однако влияние учений Air Defender на и без того перегруженное воздушное пространство Германии, по его словам, должно быть уменьшено. Для этого соответствующие министерства и Управление воздушного движения ФРГ будут находиться в тесном контакте.

Эксперты прогнозируют, что определенные части воздушного пространства Германии будут перекрыты на несколько часов. Авиакомпании, считают они, вероятно, прежде всего будут стремиться к тому, чтобы по-прежнему иметь возможность выполнять рейсы, которые приносят наибольшую прибыль, в частности трансатлантические.