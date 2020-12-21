ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР

Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой.

Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Ранее в африканской республике выявили не встречавшийся до этого вариант коронавируса. Мутацию назвали 501.V2.

"Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", — сказала Керкхове на брифинге.

По ее словам, и Британия, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новых штаммов вируса.

Как добавила Керкхове, Лондон сообщил организации, что разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и против "британского" варианта коронавируса.

Она отметила, что Соединенное Королевство продолжает изучать новую мутацию, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.