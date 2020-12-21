О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР

ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой.
Другие страны
21 декабря 2020 г. 23:34
ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР

Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Ранее в африканской республике выявили не встречавшийся до этого вариант коронавируса. Мутацию назвали 501.V2.

"Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", — сказала Керкхове на брифинге.

По ее словам, и Британия, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новых штаммов вируса.

Как добавила Керкхове, Лондон сообщил организации, что разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и против "британского" варианта коронавируса.

Она отметила, что Соединенное Королевство продолжает изучать новую мутацию, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi