ВОЗ заявила о двух разных мутациях коронавируса в Британии и ЮАР

Обнаруженные в Великобритании и ЮАР новые мутации коронавируса не связаны между собой.
Ранее в африканской республике выявили не встречавшийся до этого вариант коронавируса. Мутацию назвали 501.V2.
"Звучит так, как будто они связаны, но на самом деле это отдельный вариант", — сказала Керкхове на брифинге.
По ее словам, и Британия, и ЮАР сотрудничают с ВОЗ по поводу новых штаммов вируса.
Как добавила Керкхове, Лондон сообщил организации, что разработанные вакцины от COVID-19 будут эффективны и против "британского" варианта коронавируса.
Она отметила, что Соединенное Королевство продолжает изучать новую мутацию, в том числе с точки зрения передачи, реагирования на уровень антител и серьезности протекания заболевания.