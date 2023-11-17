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ВОЗ заявила о 152 нападениях на медицинские объекты в Газе и 534 погибших

ВОЗ заявила о 152 нападениях на медицинские объекты в Газе и 534 погибших Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября, в результате которых погибли 534 человека.
Другие страны
17 ноября 2023 г. 16:23
ВОЗ заявила о 152 нападениях на медицинские объекты в Газе и 534 погибших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа с 7 октября, в результате которых погибли 534 человека.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ Ричард Пеперкорн.

"Мы зафиксировали 152 нападения на медицинские объекты в секторе Газа, в результате которых 534 человека погибли и 686 получили ранения. Мы насчитываем по меньшей мере 16 погибших и 38 раненых среди медицинских работников. Повреждены не менее 42 медицинских учреждений и 38 машин скорой помощи", - сказал он.

По его словам, 25 из 36 больниц анклава больше не работают, что составляет почти 70% от общего числа.

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