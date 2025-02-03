ВОЗ заморозила набор персонала из-за нехватки средств после выхода США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заморозила набор персонала и ограничила поездки из-за кризиса с ликвидностью после выхода США из организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на 156-й сессии исполнительного комитета организации.

"Заявление США обострило ситуацию, и мы объявили о принятии комплекса мер, которые вступают в силу немедленно, чтобы максимально защитить нашу работу и персонал: мы проводим стратегическое согласование ресурсов, приостанавливаем набор персонала, за исключением наиболее важных областей, и значительно сокращаем командировочные расходы", - сказал он.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Он отметил, что Соединенные Штаты во время его первого президентского срока отдавали взносы в организацию в размере $500 млн в год, в то время как Китай - $39 млн. Трамп отметил, что население КНР превышает количество людей, проживающих в США, но, несмотря на это, Китай переводит в разы меньше средств в ВОЗ.