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ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19

ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19 В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса.
Другие страны
20 января 2021 г. 08:52
ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19

В мире за прошедшую неделю зафиксированы рекордные 93 тысячи случаев смерти от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17 января в мире выявили более 93 миллионов случаев заболевания COVID-19. За прошедшую неделю число заражений выросло на 4,7 миллиона. Число умерших от инфекции превысило два миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, самое большое число зараженных - 24,4 миллиона - выявлено в США. На втором месте Индия с 10,5 миллиона заболевших, замыкает тройку Бразилия, где выявили 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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