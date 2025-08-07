О нас

ВОЗ зафиксировала рекордное количество детей с острым недоеданием в Газе

ВОЗ зафиксировала рекордное количество детей с острым недоеданием в Газе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о беспрецедентном росте числа случаев острого недоедания среди детей в секторе Газа.
7 августа 2025 г. 20:02
ВОЗ зафиксировала рекордное количество детей с острым недоеданием в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о беспрецедентном росте числа случаев острого недоедания среди детей в секторе Газа.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, в июле 2025 года острое недоедание было выявлено у почти 12 тысяч детей младше пяти лет - это самый высокий месячный показатель за всю историю наблюдений в регионе.

"Общий объем поставок продовольствия по-прежнему совершенно недостаточен для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации", - подчеркнул глава ВОЗ.

С начала января по конец июля организация смогла подтвердить гибель как минимум 99 палестинцев от голода, включая 29 детей в возрасте до пяти лет. Гебрейесус отметил, что реальные цифры, скорее всего, значительно выше. По данным Минздрава Газы, число погибших от голода достигло 193 человек, из них 96 - дети.

