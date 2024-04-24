ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней

Иммунизация спасла за 50 лет около 154 млн жизней, она способствовала снижению младенческой смертности в мире на 40%.

Иммунизация спасла за 50 лет около 154 млн жизней, она способствовала снижению младенческой смертности в мире на 40%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем исследовании.

"За последние 50 лет глобальные усилия по иммунизации спасли примерно 154 млн жизней, - заявили в ВОЗ. - Подавляющее большинство спасенных жизней - 101 млн - приходится на младенцев".

По словам авторов исследования, иммунизация является "самым большим вкладом любого медицинского вмешательства в то, чтобы дети не только увидели свой первый день рождения, но и продолжили вести здоровый образ жизни будучи взрослыми". Вакцинация против кори оказала наиболее значительное влияние на снижение детской смертности: на ее долю приходится 60% жизней, спасенных благодаря иммунизации. "Эта вакцина, вероятно, останется основным средством предотвращения смертности в будущем", - констатировали в ВОЗ.

Согласно исследованию, за последние 50 лет вакцинация против 14 заболеваний, включая дифтерию, гепатит В, корь, коклюш и полиомиелит, "непосредственно способствовала снижению младенческой смертности на 40% во всем мире и более чем на 50% - в Африканском регионе". На каждую жизнь, спасенную благодаря иммунизации, "приходится в среднем 66 лет полного здоровья", подчеркнули эксперты. Благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня более 20 млн человек, которые в противном случае были бы парализованы, "могут ходить, и мир стоит на пороге искоренения полиомиелита раз и навсегда". Эти достижения свидетельствуют о большом значении усилий по охвату вакцинацией 67 млн детей, которые пропустили одну или несколько прививок в годы пандемии COVID-19, отметили в ВОЗ.