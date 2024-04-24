О нас

ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней

ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней Иммунизация спасла за 50 лет около 154 млн жизней, она способствовала снижению младенческой смертности в мире на 40%.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 19:20
ВОЗ: За полвека иммунизация спасла более 150 млн жизней

Иммунизация спасла за 50 лет около 154 млн жизней, она способствовала снижению младенческой смертности в мире на 40%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем исследовании.

"За последние 50 лет глобальные усилия по иммунизации спасли примерно 154 млн жизней, - заявили в ВОЗ. - Подавляющее большинство спасенных жизней - 101 млн - приходится на младенцев".

По словам авторов исследования, иммунизация является "самым большим вкладом любого медицинского вмешательства в то, чтобы дети не только увидели свой первый день рождения, но и продолжили вести здоровый образ жизни будучи взрослыми". Вакцинация против кори оказала наиболее значительное влияние на снижение детской смертности: на ее долю приходится 60% жизней, спасенных благодаря иммунизации. "Эта вакцина, вероятно, останется основным средством предотвращения смертности в будущем", - констатировали в ВОЗ.

Согласно исследованию, за последние 50 лет вакцинация против 14 заболеваний, включая дифтерию, гепатит В, корь, коклюш и полиомиелит, "непосредственно способствовала снижению младенческой смертности на 40% во всем мире и более чем на 50% - в Африканском регионе". На каждую жизнь, спасенную благодаря иммунизации, "приходится в среднем 66 лет полного здоровья", подчеркнули эксперты. Благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня более 20 млн человек, которые в противном случае были бы парализованы, "могут ходить, и мир стоит на пороге искоренения полиомиелита раз и навсегда". Эти достижения свидетельствуют о большом значении усилий по охвату вакцинацией 67 млн детей, которые пропустили одну или несколько прививок в годы пандемии COVID-19, отметили в ВОЗ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi