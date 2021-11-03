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ВОЗ: За неделю число умерших из-за COVID-19 в мире выросло на 8%

ВОЗ: За неделю число умерших из-за COVID-19 в мире выросло на 8% Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу
Другие страны
3 ноября 2021 г. 09:21
ВОЗ: За неделю число умерших из-за COVID-19 в мире выросло на 8%

Более 3 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 50 тыс. умерли. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 3%, а летальных исходов - на 8%.

"За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 3 млн случаев", - говорится в эпидемическом бюллетене ВОЗ.

Почти 60% новых заразившихся приходится на Европу. За семь дней там зарегистрирован прирост заболеваемости на 6%, в странах Америки - на 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 2%.

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