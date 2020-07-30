ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса

Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса.
Как предает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной, - отметил он. - Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции".
По мнению ВОЗ, Южная Америка "сохраняет статус эпицентра передачи вируса", и континенту "необходимо проделать большую работу".
"Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".