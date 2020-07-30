ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса

Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса.

Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса.

Как предает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной, - отметил он. - Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции".

По мнению ВОЗ, Южная Америка "сохраняет статус эпицентра передачи вируса", и континенту "необходимо проделать большую работу".

"Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".