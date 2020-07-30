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ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса

ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса.
Другие страны
30 июля 2020 г. 20:50
ВОЗ: Южная Америка сохраняет статус эпицентра передачи коронавируса

Латинская Америка сохраняет свой статус эпицентра передачи коронавируса.

Как предает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Ситуация в Центральной и Южной Америке является довольно сложной, - отметил он. - Во многих странах наблюдается высокий уровень передачи инфекции".

По мнению ВОЗ, Южная Америка "сохраняет статус эпицентра передачи вируса", и континенту "необходимо проделать большую работу".

"Это сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам, - добавил эксперт. - Но есть и определенные подвижки".

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