ВОЗ, ЮНИСЕФ и БАПОР проводят оценку распространения полиовируса в Газе

Представители структур ООН оценивают масштабы распространения вируса полиомиелита в секторе Газа и рассматривают необходимые меры реагирования.

Представители структур ООН оценивают масштабы распространения вируса полиомиелита в секторе Газа и рассматривают необходимые меры реагирования.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "X" генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Шесть образцов полиовируса типа 2 из окружающей среды были обнаружены в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе в Газе. Случаев парализации не выявлено", - отметил он.

ВОЗ совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и другими партнерами проводит "оценку риска распространения полиовируса и необходимых мер реагирования, чтобы остановить любое дальнейшее распространение, в том числе путем проведения оперативных кампаний вакцинации", говорится в сообщении. Глава ВОЗ напомнил, что "до конфликта уровень вакцинации от полиомиелита в секторе Газа был оптимальным".

Разрушение системы здравоохранения, отсутствие безопасности, постоянное перемещение населения, нехватка медикаментов, низкое качество воды и ухудшение санитарных условий повышают риск заболеваний, включая полиомиелит, отметил Гебрейесус, подчеркнув, что "для обеспечения эффективного реагирования необходимо прекращение огня".