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ВОЗ выступила против иммунных паспортов

ВОЗ выступила против иммунных паспортов Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили вакцину
Другие страны
3 декабря 2020 г. 16:51
ВОЗ выступила против иммунных паспортов
Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили вакцину от COVID-19 после начала массовой вакцинации населения.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Кетрин Смолвуд.
"На данный момент рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем введение иммунных паспортов, мы также не рекомендуем тестирование (в аэропортах – ред.) в качестве меры предупреждения передачи вируса через границы. Мы рекомендуем странам смотреть на данные по передаче вируса как на их собственной территории, так и за рубежом, и исходя их этого выпускать рекомендации по путешествиям", - сказала она.
В тоже время для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время есть у организации и показывает заражения вирусом по всему миру.
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Версия на английском языке WHO opposes introduction of immune passports

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