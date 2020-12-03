ВОЗ выступила против иммунных паспортов

Всемирная организация здравоохранения выступает против введения иммунных паспортов для людей, которые уже получили вакцину от COVID-19 после начала массовой вакцинации населения.

Кетрин Смолвуд. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения Всемирной организации здравоохранения

"На данный момент рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем введение иммунных паспортов, мы также не рекомендуем тестирование (в аэропортах – ред.) в качестве меры предупреждения передачи вируса через границы. Мы рекомендуем странам смотреть на данные по передаче вируса как на их собственной территории, так и за рубежом, и исходя их этого выпускать рекомендации по путешествиям", - сказала она.

В тоже время для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время есть у организации и показывает заражения вирусом по всему миру.