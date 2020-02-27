ВОЗ: Вспышка коронавируса сохраняет потенциал перерасти в пандемию

Вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова предоставить помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наш сигнал заключается в том, что у коронавируса есть потенциал стать пандемией, и ВОЗ предоставляет инструменты, чтобы помочь каждой стране подготовиться соответствующим образом", - приводит его слова пресс-служба организации в Twitter.

Впервые об опасности пандемии вследствие распространения коронавируса в ВОЗ заявили 24 февраля.

Гебрейесус также отметил, что ВОЗ отправила комплекты для проведения анализов в 57 стран и средства индивидуальной защиты в 85 стран. Помимо этого организация подготовила более 80 тыс. медработников, курсы проводились на нескольких языках.