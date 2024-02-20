ВОЗ ведет эвакуацию пациентов из больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает эвакуацию пациентов из больницы "Насер" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где идут бои.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает эвакуацию пациентов из больницы "Насер" в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где идут бои.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает во вторник Arab news.

Издание со ссылкой на ВОЗ напоминает, что это вторая по величине больница в секторе Газа. На прошлой неделе она прекратила работу из-за боевых действий в этом районе и рейда израильских военных, искавших останки заложников, которых захватила радикальная группировка ХАМАС.

В ВОЗ отметили, что им удалось увезти 32 пациентов, находящихся в критическом состоянии, в том числе детей и больных в состоянии паралича. Тем не менее, в больнице "Насер" остаются еще 130 пациентов и 15 медиков.

Arab news напоминает, что Израиль обвиняет ХАМАС в использовании больниц в качестве укрытий для бойцов. В ХАМАС эти обвинения опровергают.