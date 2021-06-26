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ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия
Другие страны
26 июня 2021 г. 15:35
ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Как передает Report, об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сказала она.

Вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски, заявила Вуйнович.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Anticisimlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq, koronavirusa qarşı vaksinasiya aparıla bilər"
Версия на английском языке WHO: Vaccination against COVID possible at any antibody level

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