ВОЗ: Вакцинироваться от COVID-19 можно при любом уровне антител

Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия

Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Как передает Report, об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сказала она.

Вакцинировавшимся от коронавируса нужно продолжать носить маски, заявила Вуйнович.