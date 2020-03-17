ВОЗ: В Сирии не зафиксированы случаи коронавируса

Ни одного случая нового коронавируса не зафиксировано в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"В Сирии нет случаев нового коронавируса. Сейчас стало возможно проводить тесты как на территории, которая находится под контролем правительства, так на северо-западе, который контролируется оппозицией", - сказал он.

По его словам, 34 теста в Дамаске не показали наличие нового коронавируса у заболевших.

ВОЗ пристально следит за ситуацией, в частности, в регионах на северо-западе страны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.