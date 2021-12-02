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ВОЗ: В пяти африканских странах более 40% населения привито от коронавируса

ВОЗ: В пяти африканских странах более 40% населения привито от коронавируса Более 40% населения вакцинировано от коронавируса в пяти странах Африки.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 20:00
ВОЗ: В пяти африканских странах более 40% населения привито от коронавируса

Более 40% населения вакцинировано от коронавируса в пяти странах Африки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило африканское представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе онлайн-брифинга, посвященного омикрон-штамму коронавируса и процессу вакцинации на африканском континенте.

Таким образом, достигнута цель, ранее поставленная ВОЗ по вакцинации в Африке, - до конца нынешнего года достичь вакцинации 40% населения хотя бы в пяти странах континента. При этом перечень государств не приводится ни в поставленной цели, ни в нынешнем сообщении африканского представительства ВОЗ.

Одновременно представительство отметило, что в большинстве государств Африки достаточно компонентов вакцины, чтобы покрыть растущий спрос на прививку.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки в начале минувшего месяца, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

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