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ВОЗ: В мире за сутки зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

​ВОЗ: В мире за сутки зафиксировано рекордное число заражений коронави

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тыс. случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах", - сообщает ВОЗ в твиттере со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса. При этом не указывается, о каких именно четырех странах идет речь.

Глава ВОЗ подчеркнул, что мировой общественности "еще предстоит пройти долгий путь с пандемией COVID-19".

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