​ВОЗ: В мире коронавирусом заразились более З млн человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых случаев заражения и 5 376 смертей.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 человек), скончались более 129 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира.