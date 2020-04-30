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ВОЗ: В мире коронавирусом заразились более З млн человек

​ВОЗ: В мире коронавирусом заразились более З млн человек

Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых случаев заражения и 5 376 смертей.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 человек), скончались более 129 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. 

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