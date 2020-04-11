​ВОЗ: В мире коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек, скончались почти 99,7 тысячи.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По последним данным ВОЗ, число зараженных во всем мире составляет 1 610 909 человек, 99 690 инфицированных скончались.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 839 257.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.