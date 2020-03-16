ВОЗ: В Китае случаев заражения COVID-19 меньше, чем за его пределами

За пределами Китая зафиксировано больше случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, чем на территории КНР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В последние недели произошел резкий рост случаев заражения COVID-19. Во всем остальном мире зафиксировано больше случаев заражения, чем на территории Китая", - сказал он на брифинге в Женеве.

Гендиректор ВОЗ добавил, что также за последнее время резко возросло число принимаемых странами превентивных мер, таких как закрытие школ и отмена спортивных и культурных мероприятий.