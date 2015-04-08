ВОЗ: В Йемене с начала операции против хуситов погибли 643 человека

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Йемене с момента начала операции против шиитских мятежников (хуситов, сторонников движения "Ансар Аллах") - с 26 марта по 6 апреля погибли 643 человека и 2223 получили ранения. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отметили в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, эти цифры получены на основе сведений, предоставленных учреждениями здравоохранения. "Ожидается, что они продолжат расти, поскольку сейчас поступает и проверяется дополнительная информация о случаях (гибели и ранения людей)", - говорится в сообщении.

Как ранее заявил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), в Йемене как минимум 74 ребенка были убиты, еще 44 получили ранения с начала боев. При этом было подчеркнуто, что эти цифры, по- видимому, являются неполными, и "подлинное число убитых детей гораздо больше, поскольку за последнюю неделю конфликт стал более интенсивным".