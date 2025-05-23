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ВОЗ: В Газе не менее 94% больниц частично или полностью разрушены

ВОЗ: В Газе не менее 94% больниц частично или полностью разрушены По меньшей мере 94% всех больниц в секторе Газа повреждены или разрушены, на севере палестинского анклава люди практически потеряли возможность получать любую медицинскую помощь.
Другие страны
23 мая 2025 г. 07:56
ВОЗ: В Газе не менее 94% больниц частично или полностью разрушены

По меньшей мере 94% всех больниц в секторе Газа повреждены или разрушены, на севере палестинского анклава люди практически потеряли возможность получать любую медицинскую помощь.

Как передает Report, такие данные приводятся в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Только 19 из 36 больниц сектора Газа продолжают функционировать, несмотря на серьезный дефицит медикаментов, нехватку медицинских работников и проблемы с безопасностью, <...> и лишь 12 из них предоставляют различные медицинские услуги, тогда как оставшиеся могут оказывать только базовую и неотложную помощь. По меньшей мере 94% всех больниц в секторе Газа повреждены или разрушены", - указывается в документе.

Сообщается, что с момента возобновления боевых действий на территории анклава 18 марта 2025 года ВОЗ зафиксировала 28 нападений на медицинские учреждения, а с октября 2023 года таких атак было не менее 697. "Люди на севере анклава лишились почти всей медицинской помощи. На юге больницы <...> переполнены ранеными.

В настоящее время в секторе Газа доступны только 2 тысячи больничных коек для населения, превышающего 2 млн человек", - отметили в ВОЗ, добавив, что "продолжающиеся боевые действия и присутствие военных мешают врачам оказывать медицинскую помощь и препятствуют доставке запасов в больницы".

Организация призвала к немедленному и постоянному прекращению огня в регионе, напомнив, что "у ООН и ее партнеров есть четкий, принципиальный и эффективный план доставки помощи на территорию сектора Газа".

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Qəzzada xəstəxanaların ən azı 94%-i qismən və ya tamamilə dağılıb

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