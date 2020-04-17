​ВОЗ: В Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило $150 млн

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил доноров, перечисливших пожертвования в Фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный в марте по инициативе ВОЗ для финансирования борьбы с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он сообщил на брифинге в Женеве, что уже собрано 150 млн. долларов США.

"В Фонд солидарности поступило 150 млн. долларов США. Эти средства перечислили 245 тыс. частных лиц, корпораций и фондов", - сказал гендиректор. "Эти средства помогают нам приобретать персональное защитное оборудование, лабораторные диагностические средства и другие очень нужные материалы для стран, которые в них больше всего нуждаются", - подчеркнул глава ВОЗ. Т.А.Гебрейесус выразил солидарность с работниками здравоохранения, которые ведут борьбу с пандемией на "передовой линии фронта".

Напомним, что ВОЗ объявила о создании Фонда солидарности 13 марта. В нем аккумулируются средства, предназначенные для борьбы с пандемией. Помимо ВОЗ, участие в создании новой структуры приняли Фонд ООН и Швейцарский благотворительный фонд.

Глава ВОЗ обратил внимание на "обнадеживающие сигналы" в противодействии пандемии из ряда стран. Одновременно в других государствах проявились "тревожные тенденции". Так, за последнюю неделю в Африке число заболевших выросло на 51%, а количество летальных исходов - на 60%. Как отметил гендиректор, "учитывая нынешние трудности с приобретением комплектов для тестов, скорее всего, реальное число еще больше".

Коснувшись позиции ВОЗ относительно ожидаемого возобновления работы рынков, торгующих живой продукцией, Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что их открытие должно сопровождаться соблюдением строгих стандартов в сфере продовольственной безопасности и гигиены. Он напомнил, что ВОЗ тесно сотрудничает со Всемирной организацией охраны здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в разработке руководства по безопасному функционированию рынков. Гендиректор напомнил, что "70% всех новых вирусов приходят от животных". Три организации вместе работают над предотвращением передачи опасных патогенов от животных человеку.