ВОЗ: В 34 странах от COVID-19 привиты менее 10% населения

В 86 странах вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах - менее 10%.

В 86 странах от COVID-19 вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах - менее 10%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе пресс-конференции в Женеве.

По его словам, поставленная ВОЗ цель достичь 70-процентного охвата населения во всех странах прививками от коронавируса к середине 2022 года все еще далека от достижения.

"Мы все еще далеки от достижения 70-процентного охвата [вакцинацией] во всех странах", - сказал он, добавив, что "34 государства все еще не смогли вакцинировать [и] 10% своего населения, а 86 государств вакцинировали менее 40%".