ВОЗ: В 2023 году почти 570 тыс. человек покинули свои дома в Сомали

Продолжающийся конфликт и небезопасная ситуация в Сомали вынудили около 569 тыс. жителей страны покинуть свои дома за первые восемь месяцев текущего года.
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В заявлении организации отмечается, что продолжающиеся операции правительства Сомали по борьбе с боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб" и напряженность, вызванная клановыми спорами, продолжают вызывать нестабильность и перемещение населения.
"Из 1,42 млн новых перемещенных лиц по всей стране в 2023 году 569 тыс. были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и отсутствия безопасности", - говорится в документе.
В настоящее время правительственные войска активизировали военные операции против террористической группировки "Аш-Шабаб", которая причастна к организации серии нападений в Могадишо, а также центральных и южных регионах Сомали.
Тот факт, что правительство намерено продолжать наступательную операцию против террористической организации в сомалийском штате Галмудуг, вероятно, только усугубит ситуацию с вынужденными переселенцами, считает ВОЗ.