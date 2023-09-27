ВОЗ: В 2023 году почти 570 тыс. человек покинули свои дома в Сомали

ВОЗ: В 2023 году почти 570 тыс. человек покинули свои дома в Сомали

Продолжающийся конфликт и небезопасная ситуация в Сомали вынудили около 569 тыс. жителей страны покинуть свои дома за первые восемь месяцев текущего года.

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