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ВОЗ: В 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации всех взрослых от COVID-19

ВОЗ: В 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации всех взрослых от COVID-19 ВОЗ прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска.
Другие страны
23 декабря 2021 г. 08:52
ВОЗ: В 2022 году будет достаточно препаратов для вакцинации всех взрослых от COVID-19

ВОЗ прогнозирует, что в следующем году в мире будет достаточно вакцин от коронавируса, чтобы можно было уже в первом квартале охватить иммунизацией все взрослое население планеты и сделать бустерные прививки людям, входящим в группы риска.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"По прошествии двух лет мы лучше знаем этот вирус. И на основе этого мы имеем очень эффективные инструменты", - сказал глава ВОЗ. "Есть надежда... Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году", - добавил он. Необходимо "всеобъемлюще применять все инструменты - вакцины и меры в сфере здравоохранения", отметил Гебрейесус.

"Согласно нашим прогнозам, поставки (вакцины) должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира и сделать бустерные прививки населению, входящему в группу риска", - продолжил гендиректор. Вместе с тем только к концу года "поставки будут достаточными для широкого распространения бустерных прививок от COVID-19 для всего взрослого населения".

Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. "В то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств - членов ВОЗ смогли достичь вакцинации 40% своего населения до конца года", - сказал он, назвав в качестве главной причины трудностей на пути к этой цели "перекосы в глобальных поставках" вакцины.

Гендиректор привел данные, согласно которым сейчас в мире "около 20% всех доз вакцины ежедневно используется на бустерные и дополнительные прививки". Как подчеркнул Гебрейесус, отсутствие равенства в доступе к вакцинам в мире "стоило многих жизней". "В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерли больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году", - сказал он. Глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю коронавирус уносит около 50 тыс жизней.

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