ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми

Закрытие границ может являться одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, но не будет эффективным само по себе и не является устойчивой стратегией с точки зрения восстановления экономики.

Закрытие границ может являться одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, но не будет эффективным само по себе и не является устойчивой стратегией с точки зрения восстановления экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Вирус везде, и когда у него будет возможность, он будет передвигаться. Также нужно понимать те дополнительные риски, к которым приведет открытие границ, и управлять этими рисками", - продолжил эксперт.

Райан убежден, что страны не смогут держать свои границы закрытыми. "Экономика должна продолжать работу, движение людей, товаров и услуг должно осуществляться. Но это нужно делать так, чтобы минимизировать риски".