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ВОЗ: США не вышли из организации

​ВОЗ: США не вышли из организации

США, критиковавшие деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остаются ее составе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения".

20 мая ВОЗ подтвердила, что получила ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ. В противном случае Соединенные Штаты намерены окончательно прекратить финансирование этой международной структуры и пересмотреть условия членства в ней.

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