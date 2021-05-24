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ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя
Другие страны
24 мая 2021 г. 16:09

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

"По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — заключил Гебрейесус.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.

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