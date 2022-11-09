ВОЗ сообщила о сокращении уровня смертности от COVID-19 на 90% с февраля

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал позитивным сдвигом снижение на 90% с февраля количества летальных исходов вследствие заражения COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал позитивным сдвигом снижение на 90% с февраля количества летальных исходов вследствие заражения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в среду Associated Press (AP).

Глава ВОЗ отметил, что "за прошлую неделю зафиксировали более 9,4 тыс. смертей, в то время как в феврале показатель смертности за неделю колебался у отметки около 75 тысяч".

"Мы прошли долгий путь, и это действительно повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать правительства, сообщества и всех людей быть начеку", - приводит в среду AP его слова.

Гендиректор ВОЗ призвал оставаться бдительными, так как новые варианты вируса все еще появляются.

С начала пандемии COVID-19 ВОЗ зарегистрировала 629 млн случаев заболеваний по всему миру и 6,5 млн летальных исходов от последствий заболевания.